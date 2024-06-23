آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة كندة علوش

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة كندة علوش عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بالسرطان، وفي تصريحات صحفية، قالت: "أنا تحسنت كثيرًا الحمد لله، وأشكر كل من اطمأن على حالتي الصحية".

الإصابة بسرطان الثدي

وأوضحت كندة علوش أنها أُصيبت بمرض سرطان الثدي خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى اختفائها المفاجئ عن الساحة الفنية.

إخفاء الخبر والتعايش مع المرض

خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، صرحت كندة بأنها أخفت خبر إصابتها بالمرض عن الجميع ما عدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها، وأشارت إلى أنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها.

إصابة والدتها بنفس المرض

كشفت كندة علوش أنها اكتشفت إصابة والدتها أيضًا بسرطان الثدي بعد شهر واحد فقط من اكتشاف مرضها، وذلك أثناء تلقيها جلسات الكيماوي. وأعربت عن صدمتها بتشخيص والدتها بنفس المرض.

رسالة إلهية

قالت كندة خلال لقائها مع منى الشاذلي: "عمري ما قلت ليه يا رب.. وحسيت إن ربنا بيوصل لي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي".