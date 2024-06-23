عرض "إلكترا" و"ابن الإيه" في مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة روض الفرج أمس السبت، العرض المسرحي "إلكترا" من إعداد وإخراج خالد العيسوي، والذي تقدمه فرقة القاهرة القومية.

يأتي هذا العرض ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني حتى 29 يونيو الجاري.

"إلكترا"... دراما العائلة والأساطير

العرض مقتبس عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، ويتناول غضب زيوس، كبير آلهة اليونان، على ابنه تنتالوس، وما تلا ذلك من لعنة تمتد إلى حفيدته إلكترا، التي تعاني من مآسي هذه اللعنة.

عرض "ابن الإيه" على مسرح السامر بالعجوزة

في التاسعة مساءً، يقدم مسرح السامر بالعجوزة عرض "ابن الإيه" لفرقة الإسماعيلية المسرحية، من إعداد سامح عثمان وإخراج أحمد كمال.

"ابن الإيه"... معاناة الأطفال المهمشين

العرض مقتبس من رواية "أوليفر تويست" للكاتب تشارلز ديكنز، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال المهمشين من خلال قصة "جابر" الذي نشأ في ملجأ للأطفال ويواجه تحديات كبيرة عقب خروجه للحياة.

تفاصيل المهرجان

يقام المهرجان بتنظيم من الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تحت إدارة الشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك في المهرجان 26 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، وتضم لجنة التحكيم د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ويترأسها المخرج السعيد منسي، مدير المهرجان.