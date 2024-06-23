"القطة العميا" عرض مسرحي اجتماعي برؤية شبابية يواصل تألقه على مسارح ومهرجانات مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل العرض المسرحي "القطة العميا" التألق ونجاحاته، وتقديم عروضه القوية الكبيرة طوال الفترة الحالية، وحقق مؤخرًا، فريق مسرح مودرن أكاديمي بقيادة المخرج الشاب على سلامة مخرج العمل، مراكز كبيرة ومتقدمة بعرضه في منافسات مهرجان "فنون" على مستوي معاهد الجمهورية بمصر.

استحسان واسع للعرض المسرحي القطة العميا



وتوافد العديد من الصحف والإعلاميين والجمهور على العرض المسرحي "القطة العميا" لكونة عرض مختلف وتجربة مختلفة للمخرج وللفريق، ونال إستحسان جميعهم والجماهير التي أشادت بالعرض وبفكرته وبفنانيه.

صناع العرض المسرحي القطة العميا



والعرض المسرحي "القطة العميا" من تأليف سامح عثمان وهو من ضمن اعمال كثيرة لسامح وشارك في التمثيل كل من: أشرف ايمن، وأمنية حسني، وجومانا سامح، وأحمد نادر، ويوستينا بباوي، وعبدالله أحمد، والطفلة مريم أحمد، والعمل من إخراج المخرج الشاب علي سلامة.



وتم تقديم العرض المسرحي "القطة العميا" علي مسرح استوديوهات جامعة MTI التي استضافته، ووفرت كل سبل المساعدة لتقديم عرض مميز ومختلف من نوعه تحت إشراف مسؤلي الشباب والرعاية بالجامعة الحديثة والأكاديمية الحديثة، سامح الطيب، ومهاب زنون.

تميز عرض القطة العميا



وأكد المخرج علي سلامة، على أن "القطة العميا" عرض مختلف من نوعه ويناقش عدة قضايا اجتماعية بطريقة مريحة وساخرة وهذلية تسعد المتفرجين بالاضافة لوجود به عدد مميز من الاستعراضات الجميلة والمختلفة.



واضاف علي سلامة أيضًا أنه سوف يتم تقديم هذا العرض في عدد من المهرجانات الأخرى في الفترة المقبلة خاصة مسارح دول الوطن العربي، وأكد سلامة على اشادته بكل من قدم وساعد وشارك في العرض والمهتمين بالفن في مصر والوطن العربي.

