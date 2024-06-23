حضور وزيرة الثقافة وقيادات أكاديمية الفنون في الحفل السنوي لمعهد الباليه

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مساء أمس السبت، الحفل السنوي الذي نظمه المعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر الحفل عدد من القيادات البارزة من بينهم الدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، والدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا، والدكتورة لمياء محمد، عميدة المعهد العالي للباليه، إلى جانب نخبة من أساتذة المعهد والأكاديمية.

إشادة وزيرة الثقافة بالأداء الفني

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن سعادتها بالأداء المتميز الذي قدمه براعم الباليه خلال الحفل السنوي للمعهد، مؤكدة على أهمية المعهد العالي للباليه كحاضنة لجيل جديد من المواهب الفنية في مجال الباليه.

وأشارت إلى أن الحفل السنوي يعد تقليدًا راسخًا يُساهم في إثراء المشهد الثقافي المصري واكتشاف المواهب الجديدة.

دعم وزارة الثقافة للمعهد العالي للباليه

أكدت وزيرة الثقافة على أن المعهد العالي للباليه هو أحد المعاهد الفنية العليا التابعة لوزارة الثقافة، مشددة على حرص الوزارة على دعم المعهد وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار تقديمه لدوره بتميز.

إشادة وتكريم

قدمت وزيرة الثقافة شكرها لأسرة المعهد العالي للباليه على جهودهم المبذولة في إعداد عرضي "لوركيانا" و"سندريلا" تحت إشراف الدكتورة لمياء محمد. كما أشادت الدكتورة غادة جبارة بالمستوى الاحترافي والمهاري العالي لطلاب المعهد، مؤكدة أن الحفل السنوي يمثل تتويجًا لجهود جادة بذلت على مدار عام كامل.

تكريم رواد فن الباليه

تضمن الحفل تكريم عدد من رواد فن الباليه في مصر تقديرًا لعطاءاتهم المتميزة في هذا المجال. ومن بين المكرمين: الدكتور يحيى عبد التواب، سونيا سركيس، إلهام الأمير، الدكتورة أحلام يونس، الدكتور مجدي صابر، الدكتورة لمياء زايد، بالإضافة إلى أسماء الراحلين الدكتورة ماجدة صالح والدكتور عبد المنعم كامل.

تكريم الأساتذة والمدرسين والطلاب

شمل التكريم أيضًا عددًا من أساتذة ومدرسي وطلاب وموظفي المعهد، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة الفن والطلاب.