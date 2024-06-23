بسبب اطلالتها الأخيرة.. نسرين طافش تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نسرين طافش، محرك البحث جوجل، في الساعات الماضية بعد، ظهورها بصورة جديدة من اليونان، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نسرين طافش تبهر جمهورها بإطلالات ساحرة من اليونان

نسرين طافش تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات من رحلاتها، مؤخرًا، تألقت بإطلالة لافتة خلال زيارتها إلى اليونان، حيث ارتدت تي شيرت باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأبيض والأسود، وحذاء باللون الأسود، وبدت بتسريحة شعر جديدة.

إطلالة مسائية مميزة

وفي السهرة، اختارت نسرين فستانًا أبيض مكشوف الكتفين، مع تصفيفة شعر مرفوعة للأعلى. أضافت لمسة من الحيوية بفضل رقصها على أنغام أغنية "Bailamos" لإنريكي إجليسياس.

نسرين طافش في فيلم "بنقدر ظروفك"

من جانب آخر، يعرض حاليًا لنسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" في دور السينما. الفيلم يدور في إطار كوميدي في منطقة شعبية، ويتناول عدة قصص حب. من بين هذه القصص، قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي ومي سليم، وإعجاب محمود حافظ بنسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين محمد محمود وعارفة عبد الرسول.

تفاصيل فيلم "بنقدر ظروفك"

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. الفيلم من إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، تحت إشراف محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

انشغالات نسرين طافش في مسلسل "دون مقابل"

بالإضافة إلى أعمالها السينمائية، انشغلت نسرين طافش مؤخرًا بتصوير مسلسل "دون مقابل"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، ومحمد أبو داود. المسلسل من إنتاج محمد فوزي، وإخراج جمال عبد الحميد.