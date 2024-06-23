نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة تصوير وكلمة شكر.. أنغام تحتفي بنجاح حفلها في مهرجان موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت صوت مصر أنغام على الإحتفاء بنجاح حفلها الذي إفتتحت به فعاليات الدورة الـ 19 لمهرجان موازين بالمملكة المغربية، وذلك بنشر فيديوهات عبر حسابها على "إنستجرام" لتفاعل الجمهور معها، وعلقت:" تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم" بالإضافة إلى خضوعها لجلسة تصوير بفستان الحفل الذى تألقت به طوال وصلتها الطربية الرومانسية التي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال تواجدها على خشبة المسرح.

سميرة سعيد ترحب بأنغام في المغرب



وقبيل الحفل تلقت أنغام من الديفا سميرة سعيد بوكيه ورد للترحيب بها في المغرب، وحرصت أنغام عبر حسابها على "إنستجرام" على نشر فيديو لبوكيه الورد وعلقت عليه:"صديقتي وحبيبتي الراقية الجميلة الكبيرة سميرة سعيد ألف شكر".

حفل أنغام بقيادة المايسترو هاني فرحات

وصعدت صوت مصر أنغام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات وافتتحت حفلها بأغنية " حالة خاصة" التي عادة ما توجها لجمهور الحفل لشكرهم على الإستقبال الحافل بها.



كما اشعلت الحفل بعدد كبير من اغانيها التي تألقت بها طول مشواها الفني منها "ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلي بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"،"هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد".. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

أنغام تريند تتصدر موقع “X”

وتصدرت صوت مصر أنغام تريند "X" ومواقع التواصل مؤخرًا عقب إحيائها لواحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى والذي أقيم على مسرح آرينا بالكويت بحضور جماهيري غير مسبوق من مختلف الجنسبات العربية حيث نفذت تذاكر الحفل كاملة بمجرد طرح تذاكره ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر وتخطي الحضور اكثر من 5 آلاف فرد وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان.

كما تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب احياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة".

تألق أنغام في حفل دبي

وقبيل حفل أوبرا دبي تصدرت التريند أيضًا عقب تألقها في إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتي افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدي التاريخ".

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادًا لريادة أم الدنيا للفن الطربي الأصيل.