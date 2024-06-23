نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها السرطان.. كندة علوش تكشف أسرار غيابها عن الأضواء في أولى حلقات بود كاست منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدمة كبيرة تعرض لها جمهور النجمة كندة علوش عبروا عنها بسيل من الدعوات بالشفاء حينما صرحت أن السبب الرئيسي حول اختفائها وغيابها عن الأضواء كان سببه اكتشافها لإصابتها بمرض السرطان.

تفاصيل رحلة الاكتشاف والمعاناة للفنانة كندة علوش

وروت كندة تفاصيل رحلة الاكتشاف والمعاناة والعلاج لأول مرة عبر الحلقة الأولى من برنامج "حلقات خاصة" أحدث برامج الإعلامية منى الشاذلي والذي يبث حصريًا عبر قناتها على اليوتيوب.

وكانت الصدمة الأكبر حينما أكتشفت كندة وهي في بوادر رحلة العلاج إصابة والدتها بنفس المرض وفي نفس مكان الإصابة.

رحلة من الألم تسرد تفاصيلها كندة علوش للمرة الأولى ورسائل أمل توجهها لكل صاحب تجربة مع المرض الخبيث عبر حلقة استثنائية تكسر كل قيود الحوارات التقليدية والاعتيادية فقط وحصريًا على قناة منى الشاذلي على يوتيوب.

آخر أعمال كندة علوش

أحدث أعمال كندة علوش هو فيلم "باص 22"، الذي يتناول قصة درامية مؤثرة، تدور أحداث الفيلم حول أم هندية تعيش في الخليج العربي تكتشف أن ابنتها تُركت لتموت في حرارة الصحراء على متن حافلة مدرسية، وتنطلق الأم في رحلة مضنية بحثًا عن الحقيقة والعدالة، وتواجه أسرارًا تهدد علاقتها بزوجها وعائلتها.

ضم الفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين، بينهم كندة علوش، تانيشثا شاترجي، سام عقل، منصور الفيلي، فرانشيسكا بيزاري، ومارتن جاي كورادو، الفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز، وقد حاز على جائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سينكويست للسينما والإبداع.