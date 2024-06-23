نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها الأخيرة.. لقاء سويدان تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة لقاء سويدان، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية أمس.

وطمأنت لقاء سويدان جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها في إحدى المستشفيات وقالت في تصريحات صحفية:" الحمد لله خرجت بالسلامة من المستشفى وكل اللى يجيبه ربنا كويس، وحالتى حاليا أفضل شوية، وأشكر كل من قام بالاتصال بى والاطمئنان عليا ".

آخر التطورات الصحية للفنانة لقاء سويدان

وخرجت لقاء سويدان من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت دخولها مؤخرًا من أجل إجراء فحوصات طبية لمعرفة سبب الأزمة الصحية التي ألمت بها.



ولا تعد تلك الأزمة الصحية الأولى للفنانة لقاء سويدان إذ سبق وتعرضت لأزمة صحية مفاجئة في وقت سابق، والتي أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانينن للاطمئنان عليها.



آخر لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان، مؤخرا في مسلسل “ الوصفة السحرية ”، وتجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لا سيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار اجتماعى لايت.

مسلسل “ الوصفة السحرية” يضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.