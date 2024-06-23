نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. وهابيات على معهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تنظيم سلسلة حفلات "وهابيات"، بغية إبراز التراث الفني العريق وإحياء روح الطرب المصري.

يحتضن معهد الموسيقى العربية حفلًا فنيًا استثنائيًا للفرقة القومية العربية للموسيقى تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو.

برنامج الحفل

يضم البرنامج باقة مميزة من أعمال محمد عبد الوهاب الذي يعد من أبرز موسيقاري الأجيال، منها: "قولي حاجة"،"لا مش أنا اللي أبكي"، “قلبي بيقولي كلام”، “هان الود”، "انت الحب"، "بعمري كله حبيتك"، "فين طريقك فين"،"يا خلى القلب"، "أهواك".

الفنانون المشاركون

يتميز الحفل بأداء كل من:سعيد عثمان،إبراهيم رمضا،هند النحا،سارة زكي،سامح منير.

رسالة الأوبرا

تأتي سلسلة حفلات "وهابيات" في إطار جهود دار الأوبرا المتواصلة لتعزيز الذوق الفني في المجتمع المصري وإلقاء الضوء على التراث الفني والموسيقي الغني لمصر، بهدف تعريف الأجيال الجديدة برواد هذا التراث والأسماء البارزة التي ساهمت في ترسيخه.