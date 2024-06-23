لقاء "أوبرا ميدان الأوبرا" يعود مجددًا إلى دمنهور.. تعزيزًا للتذوق الفني والثقافي

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا بدمنهور لقاءً متجددًا لنادي فنون الأوبرا، تحت عنوان "أوبرا ميدان الأوبرا"، لتعزيز التذوق الفني والثقافي في المنطقة.

الضيوف المتميزون

يضم اللقاء المخرج الدكتور حازم رشدي، والفنان الدكتور أسامة علي، وصوليست فرقة أوبرا القاهرة، بإدارة الدكتورة راندا حلمي وإعداد الفنانة التشكيلية إيمان مكاوي.

أهداف النادي

يسعى نادي فنون الأوبرا بدمنهور إلى تبسيط كافة أشكال الفنون الراقية وتعزيز التذوق الفني بين الجمهور، خاصة الشباب، من خلال مشاركة عدد من أبرز الفنانين والمثقفين في مصر.

هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية دار الأوبرا لإثراء المشهد الثقافي والفني في مصر، بقيادة الدكتورة لمياء زايد، رئيس الدار، وذلك يوم الاثنين ٢٤ يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.

حفل لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور

ضمن خطط الثقافة المصرية لدعم وتشجيع الواعدين نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني.

وشارك في الحفل 5 فصول مختلفة وهم الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ويعزف طلابه مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية والغربية المتنوعة منها دقيقة لـ باخ، أنا بعشق البحر لـ هاني شنودة، حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد،بيلا تشاو فلكلور إيطالي، رومانس أسباني،الحلوة دي لـ سيد درويش، سهر الليالى لـ الياس رحباني وغيرها، أما الدارسين بفصل العود تدريب بسمة صالح يقدمون عدد من المؤلفات العربية منها ميدلي محمد فوزي، صولو قديش كان في ناس، ألف ليلة وليلة، أما براوة، حلوين من يومنا والله، ومحسوبكو انداس، كما يعزف طلاب فصل البيانو تدريب عمر فاروق باقة من أعمال كبار المؤلفين منها دقيقة لـ جيمس هوك، باسكاليا لـ هاندل، نسم علينا الهوا لـ الأخوان رحباني، فالس الربيع لـ شوبان ويؤدي فصل الفيولينه تدريب ماجي مجدي أعمال بعيد،كانكان، الفكاهة، ويقدم فصل الباليه تدريب إبراهيم خالد مقتطفات وتابلوهات استعراضية من أشهر الباليهات العالمية.