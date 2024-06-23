نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خروجها عن صمتها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محرك البحث الشهير "جوجل"، في الساعات القليلة الماضية، بعد عرض تسجيل خاص لها قامت بإرساله للإعلامي عمرو أديب لعرضه خلال برنامجه "الحكاية"، والذي يعرض على شاشة Mbc مصر.



فقد خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها وأعلنت في بيان خاص بها أن شقيقها قد استولى على حساباتها على السوشيال ميديا، وقام بعمل مشاكل لها مع شركة روتانا وسوف تقوم بالإجراءات القانونية لها".

تصريحات شيرين عبد الوهاب



وردت شيرين عن هذه التصريحات المسرب عبر تسجيل لها تكشف فيه عن حقيقة تصريحات بين حسام حبيب وشقيقها محمد عبد الوهاب.



فردت شيرين على تلك التصريحات بالتسجيل الصوتي التي قائلة: "مساء الخير لكل جمهوري الحبيب أنا فوجئت النهارده باللي حصل على السوشيال ميديا بين حسام وبين اخويا محمد فأنا حبيت أكد إنه حسام كلامه صح واخويا فعلًا باعني لإني كنت عاملاله توكيل فراح باع السوشيال ميديا بتاعتي بالتوكيل العام ده ومضى عقد بتاريخ قديم وباع السوشيال ميديا بتاعتي".

شيرين عبد الوهاب لجمهورها: عندي أغاني حلوة جدًا لما المشاكل دي تخلص هتنزل



وأكدت شيرين عبد الوهاب على أنها حضرت لجمهورها أغاني عديدة سوف طرحها بعد انتهاء تلك الأزمة، قائلة: "أنا مش عايزة اتكلم في مشاكل شخصية تاني عشان الناس متقعدش تقول هو احنا مورناش غير شيرين، بس انتوا لازم تعرفوا إني عندي أغاني حلوة جدًا جدًا لما المشاكل دي تخلص هتنزل وهتعجبكم ومتصدقوش اللي بيقوله اخويا عني ومشكور حسام إنه بيرد وبيقول الحقيفه اللي اهلي مش بيقولوها".



وأضافت: “أنا أسفه اني شغلتكم بأخباري بس انا اضطريت اتكلم لإني صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وأنا مليش ذنب في اللي بيحصل ده، وصدقوني أنا مش عايزه اضايقكم بأخباري سواء حلوة أو وحشه عشان عارفه إنه كل واحد عنده همومه، ومش حابه يتقال هو مفيش ورانا غير شيرين يعني”.



واختتمت شيرين حديثها قائلة: “أنا بتاسفلكم وانتوا أهلي ووقفتوا جمبي ومش قصدي ادوشكم بمشاكلي أنا مليش ذنب ومبتكلمش بدليل إني الفتره اللي فاتت كنت ساكته فأنا بعتذرلكم والله أنا أسفة على الإزعاج ده”.