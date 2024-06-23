نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. ريهام عبدالغفور تساند كندة علوش في مرضها وتدعو لها بالشفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على دعم الفنانة كندة علوش في مرضها بعد أن كشفت مفاجأة أمس خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي وتحدثت عن معاناتها مع مرض السرطان.

رسالة ريهام عبد الغفور لـ كندة علوش

ودعت ريهام عبدالغفور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" اللهم رب الناس اذهب البأس.. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر إلا سقما اللهم اشف مرضانا أنك علة كل شئ قدير.. ربنا يخليكي لجوزك واولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كنده بحبك أو ي".

اكتشاف كندة علوش مرضها بالسرطان

صرحت كندة علوش بأنها أخفت خبر إصابتها بالمرض عن الجميع ما عدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها، وأشارت إلى أنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها.

كما كشفت كندة علوش أنها اكتشفت إصابة والدتها أيضًا بسرطان الثدي بعد شهر واحد فقط من اكتشاف مرضها، وذلك أثناء تلقيها جلسات الكيماوي، وأعربت عن صدمتها بتشخيص والدتها بنفس المرض.

اختفاء كندة علوش

وأوضحت كندة علوش أنها أُصيبت بمرض سرطان الثدي خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى اختفائها المفاجئ عن الساحة الفنية.