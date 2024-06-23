نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "الحياة حدوتة" و"يا عزيز عيني" بروض الفرج والسامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، تأليف د. محمد أمين عبدالصمد، وإخراج عمرو عجمي، وتدور أحداثه عن نص يحكي الصراع الأزلي في المنطقة بين الخير والشر والمحاولات المضنية من أجل تغيير الهوية، وتقديم أفكار ورؤى لا تتسق مع القيم أو التقاليد.

فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يأتي العرض ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

عرض "يا عزيز عيني"

كما يقدم المهرجان في التاسعة مساء بمسرح السامر بالعجوزة عرض "يا عزيز عيني" لفرقة طنطا المسرحية، تأليف طارق عمار، وإخراج أحمد عصام.

أحداث العرض المسرحي

وتدور أحداث العرض المسرحي، فى إطار فانتازيا أسطورية تحكي عن إيزيس وأوزيريس بمنظور مغاير يربط بين عالم الأساطير المصرية القديمة وواقعنا الحالي، حيث يستمد النص عناصره من الثقافة المصرية العريقة بشقيها القديم والمعاصر.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.