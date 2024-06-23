استغاثة صحفي فلسطيني ومحمد أنور يوصل الرسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد أنور، استغاثة صحفي فلسطيني يدعى عودة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مطالبًا بتوصيل صوته لأكبر عدد ممكن من الناس، وأوضح في رسالته أنهم في غزة لا يحتاجون إلى معونات عينية، بل إلى أموال بسبب ارتفاع أسعار البضائع بشكل مبالغ فيه.

تفاصيل الاستغاثة والرسالة

شارك أنور رسائل الصحفي عودة عبر إنستجرام قائلًا: “هذا هو الصحفي عودة عودة من غزة. كلمني وأعرب عن أمله في أن يصل صوته للناس في مصر، ربما نكون سببًا في تخفيف بعض المعاناة عن إخواننا في فلسطين،مهما قدمنا من مساعدات، لن يكون أي شيء أمام تضحياتهم بأرواحهم لتحرير بلادهم”.

تابع أنور قائلًا: "عودة قال إنهم لا يحتاجون مساعدات عينية لأنها لا تصلهم، بل يحتاجون إلى أموال لأن البضائع موجودة لكنها غالية جدًا. تحدثت معه عبر الهاتف وفهمت منه كل شيء، واستأذنته أن أنشر جزءًا من المحادثة التي بيننا."

دعوة للتحقق والتواصل

وأضاف أنور: "أطلب من الناس على السوشيال ميديا أن يتأكدوا، سأضع حسابه هنا. هل إرسال الأموال بدلًا من البضائع عن طريق شخص وليس مؤسسة قانوني أم لا؟ أتمنى أن يكون قانونيًا، وأتمنى أن تتبنى مؤسسة كبيرة هذا الموضوع وتتواصل معه. تحيا فلسطين وربنا ينصرهم على العدو الصهيوني."

محمد أنور ينتظر طرح فيلمه الجديد "جوازة توكسيك"

يذكر أن محمد أنور ينتظر حاليًا طرح فيلمه الجديد "جوازة توكسيك"، حيث يلعب دور البطولة إلى جانب نخبة من نجوم الفن مثل ليلى علوي، بيومي فؤاد، ملك قورة، تامر هجرس، جوهرة، وعدد آخر من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

قصة الفيلم وموعد العرض

تدور أحداث "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب بين "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتستمر في رحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر وتدخل الأهل. ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا، ما يخلق العديد من المفارقات الكوميدية، من المقرر عرض الفيلم في 3 يوليو الجاري في مصر والوطن العربي.