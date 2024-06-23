بحضور أكثر من 10 آلاف شخص.. نجوى كرم تُشعل حفلها في ألمانيا



القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة نجوى كرم حفلها الغنائي الساحر في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية، في ليلة أمس، وذلك ضمن سلسلة حفلاتها لموسم الصيف.



حضور جماهيري كبير وأجواء مليئة بالحماس

شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، تخطى 10 آلاف شخص، حيث امتلأت القاعة بالجماهير العاشقة للفنانة، وتألقت نجوى كرم بفستان أصفر طويل.



لحظات لا تُنسى من أداء نجوى كرم

خلال السهرة، قدمت نجوى كرم مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي أشعلت حماس الحضور وأثارت فرحتهم برقصات الدبكة وأدائها الرائع على الطبل.

من أبرز الأغاني التي أدتها في الحفل: "يخربيتك"، "روح روحي"، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "تعا نقعد".

هذا الحفل يأتي كأول محطة في جولة نجوى كرم الأوروبية، حيث ستغادر اليوم الأحد الموافق 23 يونيو إلى السويد لإحياء حفل آخر.

أحدث أعمال نجوى كرم

في سياق متصل، أصدرت شركة روتانا الكليب الجديد لنجوى كرم بعنوان "تعا نقعد"، والذي تم نشره على منصات يوتيوب وأنغامي وسبوتيفاي ويانغو بلاي. الأغنية من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.

كما نشرت نجوى كواليس تسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة هادي شرارة، وقامت بتصوير الكليب في بيروت بإخراج بيار خضرا.

نجاح فني جديد يُعزز مكانتها على منصات الموسيقى الرقمية



بالإضافة إلى ذلك، حققت جميع أغاني ألبوم نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات على يوتيوب، بما في ذلك أغنية "شغل موسيقى" التي حظيت بأكثر من خمسة ملايين مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسّون.

