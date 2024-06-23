خالد الصاوي يشارك في فيلم "سيكو سيكو"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم خالد الصاوى في بطولة فيلم “سيكو سيكو” بطولة الفنان عصام عمر وطه دسوقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.



فيلم عيسى

يشارك خالد الصاوي، أيضًا في فيلم عيسى والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، جمع من خلاله بين الغموض والتشويق، وأحداثه تحمل في نهايتها عددا من الصدمات والمفاجآت.

كما شارك خالد الصاوي، مؤخرًا في فيلم ليه تعشيها لوحدك ويعد آخر أعماله السينمائية والذي دارت أحداثه في إطار من الدراما، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصبية.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك



الفيلم بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، مؤمن نور، محمد رضوان، خالد عليش، رؤى شانوحة، أمينة شلباية، فاطمة عادل، ومن تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري.

وفي سياق آخر، أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بفكرة تقديم فيلم ليه تعيشها لوحدك، في تصريحات صحفية قائلًا: العلاقة بين رجل كبير وبنت صغيرة اتوجدت مرتين في الفيلم، مرة أنا رؤى وشريف منير وسلمى، والعلاقة دي في المجتمع بتاعنا مش مقبولة أوي بس بتعدي في الأفلام الكوميدي، والدراما لا لأنها بترجع أن الموضوع بجد.

مسلسل صدفة



يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي الدرامية هو مشاركته في مسلسل صدفة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، ودارت أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

وشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.