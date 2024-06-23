نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصدرت تريند "X" من قبل صعودها على المسرح.. نجوى كرم تخلق عاصفة من التصفيق والهتافات والبهجة في حفلها الأخير بألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حالة من الفرح والهتافات والزغاريد والتفاعل المنقطع النظير، استهلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم أولى حفلات الجولة العالمية "NajwaStalgia" من ألمانيا بمسرح "أوبرهاوزن"، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، الذي وصف الحفل بالحفل التاريخي لما احتوى من نجاحات متعددة، أبدعت نجوى في نقل الجمهور إلى حالات متعددة من الفرح، من خلال أغنياتها ومواويلها وايقاعات الدبكة اللبنانية.

إشادات الجمهور بالحفل

وقد تصدرت وسم (نجوى كرم في ألمانيا) "تريند" الموقع الشهير "X" من قبل صعودها على المسرح، واستمر خلال الحفل وبعده، واصفين الحفل بكلمات مؤثرة مثل "الحفل التاريخي" وحفل من الخيال، إلى جانب عناوين متعددة مرفوقة بفيديوهات متعدد صورها الجمهور من الحفل يظهر مدى قوة الحفل وتميز نجوى كرم على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا، هذا وحمل التنظيم توقيع شركة "مومنتس إيفنتس"، وشاركت الليلة الفنانة أصالة نصري.

محطتي السويد والمغرب في الجولة "NajwaStalgia"

هذا وتغادر نجوى كرم برفقة فرقتها الموسيقية إلى مدينة ستوكهولم في السويد، لإحياء حفلها الثاني في جولة "NajwaStalgia" العالمية، اليوم 23 يونيو في قاعة "سيريكس أرينا" والذي ستحييه مع الجمهور في السويد، حيث من المتوقع أن يحمل نفس النجاح الذي تحقق في جولتها الأولى في ألمانيا.

لتتوجه بعد ذلك إلى محطتها التالية في المملكة المغربية إلى مدينة الرباط لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو 2024.