نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أهل الكهف" يتذيل شباك التذاكر.. تعرف على إيراداته أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم “أهل الكهف” تحقيق إيرادات ضعيفة بموسم عيد الأضحى منذ أولى أيام طرحه بجميع دور العرض، فمازال محتلًا للمركز الأخير في شباك التذاكر، وحقق أمس إيرادات بلغت 600 ألف جنيهًا فقط.

تفاصيل فيلم أهل الكهف



فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أحداث فيلم أهل الكهف



تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.