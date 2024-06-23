نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكايات 30 يونيو".. على شاشة "الوثائقية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفاءً بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه وعرضه سلسلة وثائقية، بعنوان "حكايات 30 يونيو".

تفاصيل سلسلة حكايات 30 يونيو

وتوثق السلسة أحداث تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، من خلال حكايات وشهادات لعددٍ من الكُتاب والصحفيين والإعلاميين والسياسيين، الذين يتطرقون إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأهم الجرائم التي ارتكبتها الجماعة، وصولًا إلى ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو، وخطاب 3 يوليو التاريخي، الذي جاء استجابةً لإرادة الشعب المصري.

معلومات عن قناة الوثائقية



تبث قناة "الوثائقية" على تردد 12303H، 27500، 5/6، عبر نايل سات، وتعد أول قناة وثائقية مصرية، يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر، على مختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد وأفلامًا عن الطبيعة ومناطق وشخوص مصرية بارزة وغيرها، إضافة إلى انتاجات حاصلة على جوائز