"اللعب مع العيال" يحافظ على تصدره المركز الثاني.. تعرف على إجمالي إيراداته أمس

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "اللعب مع العيال" الحفاظ على مكانته، وينافس بقوة بالمركز الثاني وسط الأفلام المنافسة له بموسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات اللعب مع العيال

وتفوق محمد إمام في هذا الفيلم وسط منافسة قوية، وحقق أمس إيرادات وصلت إلى مليونًا و500 ألف جنيهًا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

أحداث فيلم اللعب مع العيال



تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.



مناطق تصوير اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.