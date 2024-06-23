جورج وسوف يستعد لطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى النجم جورج وسوف من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية، سيتم طرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وسيتم تصويرها خلال الفترة القادمة، وستكون الأغنية بتوقيع مصري بعد نجاحهم معًا فى أغنية "نجم على" التي طرحت مؤخرًا، وهي من كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمد يحيي وتوزيع زيزو فاروق.



آخر أعمال جورج وسوف





والجدير بالذكر آخر أعمال جورج وسوف أغنية “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب،وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب ٠



كلمات أغنية بيتكلم عليا

وتقول كلماتها: "يتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا.. وأنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته.. سايبه يغلط براحته..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول.. ما يقول.. ماهو كل يا قلبي ما نتألم.. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول.. ع الحب اللي زمان جمعنا.. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه وغرامه.. ما هو ده أصله وتمامه.. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها.. واهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه وغرامه.. ما هو

ده أصله وتمامه.. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها.. واهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".

تعرض جورج وسوف لوعكة صحية



تعرض جورج وسوف، إلى وعكة صحية في الآونة الأخيرة، ونقل إلى إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية؛ وذلك تمهيدًا من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة من أجل علاجه.



وأُصيب جورج وسوف بنزيف عقب مشاركته أمس في حفل ليلة صلاح الشرنوبي بالمملكة العربية السعودية، حيث تدهورت حالته الصحية لذلك تم نقله إلى أحد مستشفيات المملكة، حتى يجري عملية جراحية عاجلة.