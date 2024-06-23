إليسا تضيء سماء الغناء في موسم الصيف.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة إليسا حفلًا غنائيًا كبيرًا في لبنان في ليلة أمس، 22 يونيو، وتألقت خلاله بفستان فضي لامع، وسط حضور جماهيري كبير لافت.

إعداد لحفل ماربيلا الإسباني

و تستعد إليسا للمرة القادمة لإحياء حفل آخر في قصر المؤتمرات بمدينة ماربيلا في 2 أغسطس، حيث بدأت التذاكر بالتوافر للحجز الإلكتروني.

نجاح ألبوم "أنا سكتين"

احتفلت إليسا بنجاح ألبومها الأخير "أنا سكتين" في نهاية مايو بحفل خاص مع أصدقائها، وأدت مجموعة واسعة من أغاني الألبوم بتفاعل كبير من الحضور.

إعداد لحفل بيروت القادم

تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي آخر في بيروت في 18 يوليو، حيث من المتوقع أن تقدم مجموعة من أغانيها المميزة.

نجاح "أنا سكتين" على المنصات الرقمية

وحققت إليسا نجاحًا كبيرًا بألبومها الجديد "أنا سكتين" على منصات التواصل والموسيقى، مما جعلهما الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

كلمات الأغنية كالتالي:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق".