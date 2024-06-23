تعرف على تفاصيل عمرو دياب في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي يوم 29 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف، سيقدم خلاله مجموعة من باقة أغانيه القديمة والحديثة٠

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، إلا أن التذاكر أوشكت على النفاذ ليحمل الحفل شعار "كامل العدد" كما هو معتاد لجميع حفلات عمرو دياب داخل مصر وخارجها.

أسعار تذاكر الحفل



طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل في خمس فئات مختلفة، جاءت أسعارها كالتالي: الفئة الأولى (VIP) تبلغ أسعارها 5500 جنيهًا، والفئة الثانية (VIP) بـ 4500 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ4000 جنيهًا، الفئة الرابعة بـ3500 جنيهًا، الفئة الخامسة بـ3000 جنيهًا، VIP لاونج تبدأ الأسعار من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيهًا حسب عدد الأفراد.

آخر أعمال عمرو دياب



ومن جانبه، طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "تتحبي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.