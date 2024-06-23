نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة ترفع شعار كامل العدد بحفلها الأخير في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت حفلًا غنائيًا مميزًا ليلة أمس السبت 22 يونيو في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية، ضمن فعاليات موسم الصيف، تألقت أصالة بفستان تركواز طويل أثناء أدائها في الحفل.

أغاني الحفل

قدمت أصالة باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة، من بينها: "إنسان"، "سامحتك"، "يا مجنون"، "يسمحولي الكل"، "شكرا"، وغيرها.

طرح ألبوم "ثم أنا"

تم طرح كليب جديد لأغنية أصالة الجديدة "إنسان"، وهو أول أغنية من ألبومها الجديد "ثم أنا".

الإصدار والتوزيع

الكليب من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني، وتم نشره عبر مختلف منصات الموسيقى مثل يوتيوب وأنغامي وسبوتيفاي.

ترويج ألبوم "ثم أنا"

تم نشر تيزر لألبوم "ثم أنا" عبر حساب روتانا الرسمي على إنستجرام، وتضمن الألبوم 10 أغاني، ولم تُكشف بعد عن موعد الإصدار.

وتزامن طرح ألبوم "ثم أنا" مع موسم الصيف، ويُعتبر كليب "إنسان" الأغنية الافتتاحية للألبوم.