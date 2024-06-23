نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم قاسم ينشر كواليس مشهد الأكشن في ولاد رزق 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان كريم قاسم على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا فيديو من كواليس تصويره أحد مشهد الأكشن الذي قام بها في فيلم "ولاد رزق: القاضية"، وعلق على الفيديو قائلًا:" محدش بياكلها بالساهل رمضان رزق".

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

مسلسل زينهم

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.