نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يروج لحفله المقبل في "الأوبرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية يوم 29 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانيه المميزة.

منشور مدحت صالح



وروج مدحت صالح للحفل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: "حفل 29 يونيو بالمسرح الكبير أشوفكم على خير.. بحبكم".

تفاصيل أغنية شهم ابن شهم

وفي سياق آخر، طرح مدحت صالح، مؤخرًا أغنية شهم “ابن شهم”، وهي من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها:



شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا اتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال

مسلسل راجعين يا هوى



يذكر أن النجم مدحت صالح قدم تتر مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.