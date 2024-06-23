نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابتها بالسرطان.. مي كساب توجه رسالة لـ كندة علوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الفنانة مي كساب الدعم للفنانة كندة علوش، وذلك بعد إعلان اصابتها بسرطان الثدي وتلقيها للعلاج الكيماوي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



نشرت مي كساب، صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يتم شفائك على خير ويخليكي لولادك وجوزك وكل اللي بيحبوكي.. ودايما ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول".

أغنية بيقولوا قوية

ومن ناحية أخرى، طرحت مي كساب مؤخرًا أحداث أغنياتها بيقولوا قوية عبر يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.



كلمات أغنية بيقولوا قوية



بيقولوا قوية وقادرة

أعيش في الدنيا وأحارب

بيقولوا يا بختي واجهت

ظروف قوتني تجارب

بس الصورة الحقيقية

اللي محدش بيشوفها

إن أنا غرقانة في بحر كبير

مافيهوش ولا قارب

اللي أنتوا بتحكوا عليها

خلاص الهم كسرها

وحياتها بقت واصلة

لدرجة ممكن تخسرها

وكن الحزن في وسط

الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان

وكإني قوية عنيدة

بس أنا من جوه حقيقتي

إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي

حاجات عشان منظرها

بيغر الشكل ساعات

بس المرايات مكسورة

والناس بتشوف من برة

يدوب جزء من الصورة

ده كتير الواحدة بتبقى

من جوه الحزن قاتلها

والناس تسألها ترد

تقول عايشة ومستورة

اللي أنتوا بتحكوا عليها

خلاص الهم كسرها

وحياتها بقت واصلة

لدرجة ممكن تخسرها

وكن الحزن في وسط

الناس نشن واختارها

أيوة أنا من برة يبان

وكإني قوية عنيدة

بس أنا من جوه حقيقتي

إن أنا مهزومة وحيدة

والواحدة ساعات بتخبي

حاجات عشان منظرها.