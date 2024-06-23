نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشوق جمهوره لأحدث حفلاته الغنائية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان تامر عاشور جمهوره ومتابعيه، لأحدث حفلاته الغنائية، والمقرر إحيائها بمدينة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر "عاشور" مقطع فيديو مجمع لبعض حفلاته الغنائية والبوستر الرسمي للحفلة أيضا وعلق عليه قائلا: "إسكندرية”، ولاقى منشوره رواجًا كبيرًا، وسط جمهوره ومتابعيه، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال تامر عاشور



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع" التي تم طرحها خلال الأيام الماضية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية.

تفاصيل أغنية "هيجيلي موجوع"

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.



وجاءت كلمات الأغنية كالأتي:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان، هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان، هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على إيه، هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه، هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش، معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش، ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش، هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش، مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع، اة ياعيني عشمان قولوله خلصان.