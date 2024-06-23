نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية منى زكي في فيلمها الجديد "رزق الهبل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة منى زكي التحضير لفيلمها الجديد "رزق الهبل"، والتي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، ومن المقرر بدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض السينمائية.

وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع جميع أبطال الفيلم، في الفترة الحالية، حيث انضم كل من طه دسوقي ورحمة أحمد ومحمد شاهين.

وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة محمد شاهين، وتظهر رحمة أحمد بدور زوجة طه دسوقي وذلك في إطار كوميدي.

آخر أعمال منى زكي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي الفنية، هو فيلم "رحلة 404"، الذي تم عرضه مؤخرا، وحقق نجاحًا كبيرًا، طوال فترة عرضه.

أبطال وصناع فيلم "رحلة 404"

شارك في بطولة فيلم "رحلة 404" بجانب الفنانة منى زكي مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع، والفيلم من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.