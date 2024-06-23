نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تساند كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة دعم للفنانة كندة علوش، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لمساندتها بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، منذ عام ونصف العام، وكشفت عن ذلك الأمر، مساء أمس السبت، خلال لقائها في بودكاست منى الشاذلي.

وكتبت "مطاوع":"جميله ومبهجه وقويه وحنونه، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك وتفرحي باولادك وبجوزك ومعاهم، وتفرحي بعملك وبصحتك وبحياتك كلها".

آخر أعمال حنان مطاوع

في سياق آخر، كان آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الفنية، هو مسلسل "صوت وصورة"، الذي تم عرضه عام 2023، على إحدى المنصات الرقمية، وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

أبطال وصناع مسلسل "صوت وصورة"

شارك في بطولة مسلسل "صوت وصورة" بجانب الفنانة حنان مطاوع عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نجلاء بدر، وليد فواز، مراد مكرم، صدقي صخر، أحمد ماجد، إيمان الشريف وآخرين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبد التواب.