نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا تساند ميرهان حسين كندة علوش في مرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ميرهان حسين على تقديم الدعم للفنانة كندة علوش، وذلك بعد إعلان اصابتها بسرطان الثدي وتلقيها للعلاج الكيماوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وشاركت ميرهان حسين صورة لكندة علوش، وعلقت عليها قائلة: "شفاكي الله وعافاكي شفاءا تامًا لا يغادر سقما عاجلا غير آجل آمين يارب يا شافي يا معافي".





أحدث أعمال ميرهان حسين

يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة وتقدم فيه دور محامية، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

أبطال مسلسل الذنب

ومسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال ميرهان حسين

وكان آخر أعمال ميرهان حسين فى الدراما هو مسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، ايضا مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذى تم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى، فيلم "اتنين للإيجار" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ناهد السباعى، ايمان السيد، سلوى محمد على، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم رانيا يوسف، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.



