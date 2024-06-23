نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الاستمتاع بالحياة.. نسرين طافش تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قامت بتوجيه نصائح لمتابعيها وجمهورها للاستمتاع بالحياة، بعدما تألقت خلال زيارتها إلى اليونان، ارتدت تي شيرت باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأبيض والأسود، وحذاء باللون الأسود.

سبب تصدر نسرين طافش للتريند

وشاركت طافش عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عدد من الصور علي البحر، وكتبت: الحياة كريمة جدًّا، كل ما عليك هو أن تكون مُتلقِّيًا وأن تتقبل الظلام كما تتقبل النور، كن بريئا تمامًا من كلِّ فساد وتلوث فكري، ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمنًا أن المزيد سوف يأتي، الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها ابدا! فهي لامتناهية، والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

لهذا السبب نسرين طافش تثير الجدل

سبق، ظهرت نسرين طافش في فيديو اثارت به الجدل، ارتدت فستان أبيض كاب، كانت ترقص بطريقة مثيرة وهو ما تفاعل معه الجمهور في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات، كالتالي: أجمل نساء العالم، رشاقة بعد كدة مفيش، اي الجمال ده يا نسرين، ربنا ما يحرمنا من طلتك وغيرها.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، انشغلت نسرين طافش مؤخرًا بتصوير مسلسل "دون مقابل"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، ومحمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، وإخراج جمال عبد الحميد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، حيث يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة، ويظهر خلال الأحداث بشخصية رجل الشرطة المتقاعد شهاب الرفاعي.

آخر أعمال نسرين طافش

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يعرض حاليا في دور السينما، بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. الفيلم من إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، تحت إشراف محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، الفيلم يدور في إطار كوميدي في منطقة شعبية، ويتناول عدة قصص حب، قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي ومي سليم، وإعجاب محمود حافظ بنسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين محمد محمود وعارفة عبد الرسول، وايضا مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، بطولة كلا من: نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.