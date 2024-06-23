نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. معلومات عن حياة نسرين طافش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نسرين طافش، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عدد من الصور علي البحر، وكتبت: الحياة كريمة جدًّا، كل ما عليك هو أن تكون مُتلقِّيًا وأن تتقبل الظلام كما تتقبل النور، كن بريئا تمامًا من كلِّ فساد وتلوث فكري، ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمنًا أن المزيد سوف يأتي، الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها ابدا! فهي لامتناهية، والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن حياة نسرين طافش

معلومات عن نسرين طافش

اسمها الحقيقي نسرين يوسف محمد طافش، ولدت 15 فبراير 1982 في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، أم جزائرية من وهران، لديها 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم، تحمل ايضا الجنسية الجزائرية، اكملت دراستها في دمشق، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرّجت منه في العام 2008

كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا، وايضا طالتها شائعات كثيرة كان من بينها أنها تعيش قصة حب مع الفنان ناصيف زيتون، وبعد ذلك الزواج من تيم حسن، كما تردد أنها أحبت المخرج طارق العريان.

حصلت نسرين على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017، شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، مسلسل صبايا، مسلسل جلسات نسائية في العام 2011، بدأت مسيرتها الغنائية في عام 2017 بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

تنتظر نسرين طافش عرض فيلم في القلب، بطولة هالة فاخر، سوسن بدر، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقس عادل، تنتظر عرض مسلسل دون مقابل، بطوله هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، آيتن عامر، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، تواصل تصوير مشاهدها في فيلم المصيف، تظهر خلاله بدور مصممة ملابس، والفيلم من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة عمرو عبد الجليل، سارة عبد الرحمن.

والجدير بالذكر ان الفنانة نسرين طافش كانت قد كشفت خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة الجديد، سبب عدم استمرار زيجاتها السابقة، قالت: "رجال ارتبطت بهم طلبوا أن اعتزل التمثيل ورجال كان شرطهم للزواج ترك التمثيل وأنا لن أترك التمثيل إلا بإرادتي أنا عندما أشعر أنني فقدت الشغف أو أريد تركيز طاقتي في شيء ما آخر، أنا لما الرجل يكون جيد معي أكون من أطيب ما يكون، لكن أرحل وأترك عندما أشعر أن الرجل يريد التحكم والسيطرة، السيطرة والقيادة مش بالمعنى التقليدي بالعكس الشخصية القيادية هي اللي بتخليك تعبر عن نفسك".

