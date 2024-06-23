وليد توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي أغسطس المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم 16 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، إذ يتم التحضير للحفل مبكرًا حتى يكون من أضخم حفلات الصيف لهذا العام.

تفاصيل حفل وليد توفيق في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يغني وليد توفيق مجموعة كبيرة من الأغاني التي عشقها جمهوره ومنها إنزل يا جميل وتيجي نقسم القمر ومحلا هالسمرة وعلى كوبري ٦ أكتوبر وغيرها الكثير، بالإضافة إلى جديده أغنية "أصحاب السعادة" وأغنية "ببعت السلام" التي تصدرت التريند في العديد من الدول العربية بعد طرحها.

حفل النجم اللبناني بالساحل الشمالي من تنظيم شو ميديا برودكشن (لبنان) محمود الشيخ ووليد يزبك، كما تتولى حاليا إدارة العديد من أعمال وليد توفيق.

وليد توفيق ملك المسرح

جدير بالذكر أن وليد توفيق يعد "ملك المسرح" بلا منازع ولديه القدرة على خطف الأضواء بما يملكه من قيمة فنية كبيرة، وطرح مؤخرا فيديو كليب ببعت السلام على مختلف المنصات العالمية.

آخر أعمال وليد توفيق

وكان آخر أعمال وليد توفيق هي أغنية مجرد سؤال والتي اتت من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبد الرضى، ومن إخراج جاد شويرى، وايضا أغنية «أصحاب السعادة» التي طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير بتجاوز عدد مشاهداتها حاجز المليون، وظهر على بوستر أغنية أصحاب السعادة، داخل ملعب جولف وسط أجواء من السعادة

كلمات أغنية وليد توفيق "اغنية مجرد سؤال"

وجاءت كلمات أغنية وليد توفيق: مجرد سؤال ما بيخطر عالبال سألتيني قديش بحبك ونطرتي ردي انا بالواقع قلبي واقع غير دقة قلبك مش سامع وورايا عدي ورايا عدي وبعيش بحبك وبموت بحبك وبكرا لما بدي موت رح موت بحبك وبعيش بحبك وبموت بحبك وبكرا لما بدي موت رح موت بحبك انا بدي شوي تموتي في وأكتر ما بدي وبدي شوي تموتي في وأكتر ما بدي آخر أعمال وليد توفيق الغنائية فعلا مش كلام انا دايب غرام لو بدو الحب يوديني مطرح ما يودي هالدنيا حسابها مش حاسب مش طالب غيرك مش طالب والطلب جدي والطلب جدي رح عيش بحبك