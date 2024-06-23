نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهر فيها مع والدته، وعلق عليها قائلًا:" بحبك أو ي يا أمي".



قصة فيلم بنقدر ظروفك



يذكر أن آخر أعمال الفيشاوي فيلم بنقدر ظروفك، الطي تدور قصته في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

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أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم “عادل مش عادل” والذي يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"



فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.