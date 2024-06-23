ممارسة الرياضة.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة لقاء الخميسي علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها

شاركت الخميسي فيديو تحفيزي لجمهورها تحثهم على ممارسة الرياضة، ظهرت مع زوجها، حارس المرمي المعتزل محمد عبد المنصف، تقوم بنفس تمرينات التي يقوم بها زوجها.

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

سبق، شاركت الخميسي، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، واحتفلت لقاء بعيد ميلاد ابنها، بصورة تجمعهما معا، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد”.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي هو مسلسل "إجازة مفتوحة"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تفاصيل مسلسل "إجازة مفتوحة"

تدور قصة المسلسل حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء، حيث يجسد شريف منير دور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور الشقيقتين، ويجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي

مسلسل "زي القمر" الجزء 2

وايضا شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

نبذة عن لقاء الخميسي

ولدت لقاء عبد الملك الخميسي 15 مارس 1978،تخرجت من «كلية التجارة» ثم في «معهد الفنون المسرحية» عملت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، هي حفيدة عبد الرحمن الخميسي الذي عمل في العراق، حيث تعرف والدها عبد الملك على والدتها العراقية المسيحية الآشورية، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.



أبرز اعمال لقاء الخميسي

أفلام: أكذوبة، حاحا وتفاحة، عسكر في المعسكر، قلب جرئ، كذلك في الزمالك، أرض أرض، الفارس والأميرة.

برامج ظهرت بها لقاء الخميسي: وش السعد، رامز بيلعب بالنار، هبوط اضطراري، معكم منى الشاذلي، كرسي في الكلوب، عقد النجوم، دارك.

مسلسلات: راجل وست ستات، الشيطان لا يعرف الحب، العندليب حكاية شعب، درب الطيب، العزبة، الحب موتا، قلبي يناديك، عسكر في المعسكر، بعاد السنين، أمس لا يموت، جائزة نوفل، شباب أون لاين (ج1، 2)، العطار والسبع بنات، حارة الطبلاوي، الفسطاط، حديقة الشر، الغروب لا يأتى سرا، همام يبحث عن همام، وسعيكم مشكور.