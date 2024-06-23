فن ومشاهير

محمد سعد يتصدر التريند لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد سعد محرك البحث جوجل ومحركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وإكس وذلك بعد إعلان عودته وتعاقده للسينما بعد غياب دام ما يقارب ٥ سنوات.

محمد سعد 

عودة محمد سعد 

و من المقرر أن يعود النجم محمد سعد بفيلم “ دكتور عدوة” بالتعاون مع المخرج وائل إحسان.

آخر أعمال محمد سعد 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية فيلم “ الكنز ٢ ” الذي حقق نجاحًا ساحقًا. 

أما في الدراما فكانت آخر أعماله  مسلسل “ اكسلانس ” الذي عرض في السباق الرمضاني ٢٠٢٣. 

 

أبطال فيلم “ الكنز ٢” 

شارك في بطولة فيلم “ الكنز ٢ ” محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا