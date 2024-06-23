محمد سعد يتصدر التريند لهذا السبب

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد سعد محرك البحث جوجل ومحركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وإكس وذلك بعد إعلان عودته وتعاقده للسينما بعد غياب دام ما يقارب ٥ سنوات.
عودة محمد سعد
و من المقرر أن يعود النجم محمد سعد بفيلم “ دكتور عدوة” بالتعاون مع المخرج وائل إحسان.
آخر أعمال محمد سعد
من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية فيلم “ الكنز ٢ ” الذي حقق نجاحًا ساحقًا.
أما في الدراما فكانت آخر أعماله مسلسل “ اكسلانس ” الذي عرض في السباق الرمضاني ٢٠٢٣.
أبطال فيلم “ الكنز ٢”
شارك في بطولة فيلم “ الكنز ٢ ” محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.