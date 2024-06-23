محمد سعد يتصدر التريند لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد سعد محرك البحث جوجل ومحركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وإكس وذلك بعد إعلان عودته وتعاقده للسينما بعد غياب دام ما يقارب ٥ سنوات.

محمد سعد

عودة محمد سعد

و من المقرر أن يعود النجم محمد سعد بفيلم “ دكتور عدوة” بالتعاون مع المخرج وائل إحسان.

آخر أعمال محمد سعد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية فيلم “ الكنز ٢ ” الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أما في الدراما فكانت آخر أعماله مسلسل “ اكسلانس ” الذي عرض في السباق الرمضاني ٢٠٢٣.

أبطال فيلم “ الكنز ٢”

شارك في بطولة فيلم “ الكنز ٢ ” محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.