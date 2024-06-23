طارق الشيخ يخوض تجربة الموسيقى الإلكترونية لأول مرة مع وسام هلال

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الفنان وسام هلال من تصوير أغنية "حد سكة" التي تجمعه لأول مرة مع الفنان طارق الشيخ، والمقرر ظهورها بشكل فيديو كليب مصور مساء الجمعة المقبل.

أول تجربة له

ويخوض نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ مغامرة الموسيقى الإلكترونية والهاوس "EDM" لأول مرة خلال الأغنية التي يمزج فيها وسام هلال بين خبرة مسيرته الموسيقية كدي جي وموزع موسيقى إلكترونيك وبين قوة صوت وحضور طارق الشيخ في مزيج شعبي إلكتروني، والأغنية من كلمات إبراهيم محمد وألحان إسلام عاطف.



كما يعيد الكليب المنتظر التعاون الفني بين وسام هلال والمخرج خالد برجونا الذي تولى مهمة إخراج الفيديو المصور في القاهرة، في ثاني كليباتهما سويا بعد انتهائه منذ أيام من تصوير أجدد أغنيات هلال "مديت إيديا" والمقرر ظهورها للنور خلال الشهر المقبل.



وتعتبر أغنية "حد سكة" أول دويتو غنائي لوسام هلال الذي يغني خلالها باللهجة المصرية في ثالث تجاربه الموسيقية على التوالي بالغناء باللغة العربية، عقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أغانيه "كل الكون"، والتي تم تصويرها فوق قمم جبال ثلجية في لبنان على ارتفاع ألفي متر.

نبذة عن وسام علي

وسام هلال مغني وموزع موسيقي وبروديوسر، ويعد أول مغني ودي جي عربي يجمع بين الغناء وعالم موسيقى "EDM"، بدأ مسيرته الموسيقية كدي جي ومغني باللغة الإنجليزية، واشتهر بأغنيات "Shattered” و"Harmony " حتى اقتحم الساحة الغنائية العربية من خلال أولى أغانيه باللهجة المصرية "يلا يلا".