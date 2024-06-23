بلقيس للمرة الأولى في موازين.. "أفتخر بعروبتي وموازين محطة أساسية في مسيرة أي فنان"

القاهرة - محمد ابراهيم - للمرة الأولى تشارك الفنانة بلقيس فتحي، في مهرجان "موازين" وهي المشاركة التي تعتبرها بلقيس محطة أساسية في مشوارها الغنائي،

وتقدم بلقيس لأول مرة أغنيتين لنجمين كبار من نجوم المغرب وهما أغنية “عيشي يا بلاي عيشي” لـ محمود الإدريسي، و “هزوا بنا الأعلام” لـ الحجة الحمداوية .

بلقيس عن مهرجان موازين



ووصفت بلقيس مهرجان موازين أنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى علي مستوى العالم.

وعلى هامش حفلها الغنائي أدلت بلقيس في تصريحات صحفية أنها غنت بكل اللهجات العربيه واللهجة المغربية البعض يراها صعبه لكنها أتقنتها بسهولة لأكثر من سبب وهو أن حب الموسيقى والثقافة جعلوني ارتبط بالشعب المغربي بجانب وجود عدد من أصدقائي مغاربة.



وقالت بلقيس أنها عربية قبل أن تكون تحمل جنسية أخرى فهي ترى نفسها يمنية إماراتية مغربية لبنانية خليجيه وتفتخر بعروبتها.

بلقيس تكشف عن سبب غيابها عن مواسم السعودية



وعند سؤالها في المؤتمر الصحفي عن سبب غيابها عن مواسم السعودية الغنائية هذا العام رغم نجاحها في أكتر من حفل في المملكه العربية السعودية الأعوام السابقة قالت أن هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه لمسؤولي موسم الرياض وليس أنا خاصة أنني أكثر عدد من الجمهور في حضور حفلاتي أراه من الجمهور السعودي وآخر حفلاتي في القاهرة كان الجمهور السعودي هو أكثر الحاضرين فهو محب للفن وغير مجامل وعلاقتي بيه كبيرة لذلك لم يكن لدي معلومة عن سبب تواجدي هناك هذا العام .



ونفت بلقيس فكره رفضها خوض التمثيل وأنها تنتظر عملًا يليق بيها وشخصية تجعل الناس تقول أنها عملت قفزة في مسيرتها الفنية وليس لمجرد التواجد فقط.

يذكر أن مشاركة بلقيس في مهرجان موازين هي المشاركة الأولى لها في دورته الـ 19، عقب توقف دام لـ4 سنوات، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، في العاصمة المغربية الرباط.