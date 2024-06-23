بهذه الطريقة.. صلاح عبد الله يروج لفيلمه الجديد " عصابة الماكس "

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان صلاح عبد الله، لفيلمه الجديد "عصابة ماكس" وذلك عن طريق نشر بوستر الفيلم عبر ستوري صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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آخر أعمال صلاح عبد الله

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان الكبير صلاح عبد الله فيلم “الإسكندراني” من بطولة الفنان أحمد العوضي.





أبطال فيلم “ الإسكندراني”

شارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد العوضي، والفنانة زينة، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان القدير حسين فهمي، والفنانة الشابة تسنيم مطر، والفنانة رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين والفنانات.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية

شارك عبد الله، في عدة أعمال درامية في السباق الرمضاني السابق فحقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل “عتبات البهجة” ومسلسل “سر إلهي” ومسلسل “حرب الجبالي” ومسلسل “جري الوحوش” ومسلسل “ب ١٠٠ راجل” ومسلسل “العتاولة”

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”



شارك عبد الله، في بطولة مسلسل “عتبات البهجة” يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

أبطال مسلسل “ سر إلهي”



شارك في بطولة مسلسل “ سر إلهي” صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.