بعد إصابتها بالسرطان.. أحمد فهمي يوجه رسالة لكندة علوش

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة للفنانة كندة علوش، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بنشر صورة لها٠

وعلق فهمي على الصورة قائلًا: "ربنا يحميكي ويشفيكي ويبعد عنك أي شر ٠٠ ويخليكي لأهلك وحبايبك" ٠

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تفاصيل مسلسل "بين السطور"



يذكر أن مسلسل بين السطور آخر أعمال فهمي وهو من بطولته، بطولة صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل بين السطور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.



حكاية ألفريدو



يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي أيضًا كانت مشاركته في حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وردود أفعال قوية علي جميع موتقع التواصل الاجتماعي واشاد الجمهور بأداء أحمد فهمي وتأثر الجمهور مع الحكاية.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي وجسد أحمد فهمي دور فريد الذي يعمل شيف في إيطاليا وايت شقيق ثريا المصابة بمرض الزهايمر ويعمل على رعايتها والاهتمام بها والحفاظ على منزلها من استيلاء اشقائه.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، أمير شاهين وغيرهم.