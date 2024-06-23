شاهد.. جومانا مراد تروج لمسلسلها الجديد "مفترق طرق"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة جومانا مراد لمسلسلها الجديد "مفترق طرق"، وذلك عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صور لها من المسلسل.

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قصة مسلسل مفترق طرق

وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول، شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق





ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مشاركة جومانا مراد في عتبات البهجة



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة جومانا مراد بمسلسل "عتبات البهجة"، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، وجسدت خلاله دور زوجة الفنان علاء مرسى وتظهر بشخصية قوية تحاول بصفة دائمة السيطرة على زوجها المغلوب على أمره.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.