سميحة أيوب: أرفض المشاركة بمشهد في عمل فني حتى لو كان جيدًا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سميحة أيوب، أن "الشلليلة والمحسوبية" ليست موجودة في الوسط الفني، والفن يفرض نفسه على الجميع، ومريت بعدة تجارب صعبة خلال بداية مشواري الفني.

تصريحات سميحة أيوب



وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"،:"مريت بعدة تجارب صعبة وكنت مصممة أني مبصش ورايا حتى لا أتعثر، والعمل الجيد به أيضا هجوم، واللي بيضايق الفاشلين العمل الجيد ولذلك كنت بتقدم في مشواري".

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن مقياس نجاح الأعمال بالإيرادات عبارة عن تجارة فنية، وغيرت إسمي مرتين في أعمالي الفنية بسبب خوفي من أهلي، معقبة:"كانت المخوخ مقفولة وقتها بس هما سكتوا دلوقتي".



وأضافت "أيوب"، أنها قدمت فيلم "تيتة رهيبة"، بسبب قصته وسعيدة للغاية به، وهناك جيش كبير من الأطفال يحبونني بسبب ذلك العمل.

وأختتمت سميحة أيوب حديثها، أنها ترفض تقديم مشهد واحد في عمل فني حتى لو كان مهما، كونها قدمت الكثير من الأعمال ولها اسم كبير في عالم الفن، ولا تحب أن تكون موجودة لمجرد الظهور.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

تكريم سميحة أيوب

يذكر أن أقامت دار الأوبرا حفلًا خاصًا، مساء يوم الأربعاء 5 يونيو الماضي؛ لتكريم الفنانة سميحة أيوب عن مجمل أعمالها الفنية.

واحتفلت دار الأوبرا بالفنانة سميحة أيوب، واستلمت درع التكريم من “لمياء زايد” رئيس دار الأوبرا، في حضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد جلال وإيهاب فهمي وأيمن الشيوي ورشوان توفيق وسميرة عبد العزيز.

وخلال حفل التكريم، تحدث الفنان أشرف زكي عن سميحة أيوب، أنها تاريخ مصر، ورمز من رموز الفن فى العالم العربي.