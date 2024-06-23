نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد٠٠ أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات ‘إنستجرام’٠



وظهرت جنا في الصورة وهي ترتدي بلوزة خضراء اللون، بنطلون أسود، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها٠

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أحدث أغاني عمرو دياب



وسبق، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.



كلمات أغنية خلص على قلبي



قربك يتاخد دوا.. من غير ما اسأل دكتور

غيرك عندى ولا الهوا.. لا هلف معاك ولا ادور

انت الحلوين كلهم

بجمالهم على بعضهم

جيت انت وسفرتهم

من غير ختم وباسبور

خلص

جين انت وزعلتهم

يلا اهى كانت أيام

خلص على قلبى كمان خلص

ده الدلع اللى بييجى يخلص

إعلالى كمان على العالى

يا جايب م الأخر ومخلص



آخر أعمال الفنان عمرو دياب



ويذكرأن آخر أعمال الفنان عمرو دياب هو ألبوم "مكانك" الذي طرحه عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.



أغاني ألبوم "مكانك"

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي: "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس، "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، "مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم، "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم