شاهد٠٠ أحدث ظهور ل أحمد مجدي آثناء عطلته الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد مجدي، متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهر أحمد مجدي، في الصور وهو على الشاطئ، وكانت الصورة باللون الأبيض والأسود ٠

الآنسة فرح



كانت آخر أعمال الفنان أحمد مجدى مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت S productions من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

أبطال المسلسل

بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاءه الأربعة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

كشف الفنان أحمد مجدي، تفاصيل الاستعداد لشخصية "شادي" في مسلسل الآنسة فرح، ويوجه رسالة شكر للفنانة أسماء أبو اليزيد، وباقي فريق العمل.





وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أول ما اتعرض عليا مسلسل الآنسة فرح، تفائلت بسبب العناية والمجهود المبذول في تقديم ملف واضح ومتماسك للعمل، ولما قعدت مع المنتجة سالي، واللي كنت متحمس جدًا، طلبت مني أزوّد وزني نحو 10 كيلو".

معلومات عن أحمد مجدي

تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس ثم انضم لفرقة الطمي المسرحية وعمل كممثل ومساعد مخرج لمدة 3 سنوات قبل أن يخرج أول فيلم له وهو الوثائقي المستقل القصير مجرى السيل (2007) ثم انضم لورشة «الذات والمدينة - القاهرة» والتي شهدت إخراجه لفيلمه الوثائقي زيزو (2007) بعدها أخرج فيلم كيكة بالكريمة (2008) الحاصل على جائزة لجنة الحكام في مهرجان الفيلم المستقل بالجزائر وبالأردن وجائزة الصقر الفضي من مهرجان الفيلم العربي بروتردام[3] وشارك فيلمه الوثائقي إلى البحر في مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي 2009 وهو نفس المهرجان الذي انضم إلى عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فيه عام 2012.