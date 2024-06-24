بهذه الطريقة.. لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "مفيش ممنوع"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة لطيفة، لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان مفيش ممنوع، خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية على موقع موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

منشور لطيفة

روجت لطيفة لألبومها الجديد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث نشرت مقطع فيديو لها، وعلقت عليه قائلة:" قريبًا ٠٠ مفيش ممنوع " ٠

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آخر أعمال لطيفة

ويذكر ان آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.

كلمات أغنية سحابة صيف



سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.