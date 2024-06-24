نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعدد زيجات هؤلاء المشاهير في الوسط الفني (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الزواج قسمة ونصيب ومن رغم من مشاهدتنا قصص حب أسطورية، ألا أنها تنتهي بفشل، لعدم توافق الطرفين، ولا بد من اكتمال أي زيجة التوافق والاحترام بينهما، فالحب هو أساس كل شئ لإكتمال أي علاقة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا عن مشاهير تعددت زيجاتهم



إليزابيث تايلور:

واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ السينما.

تزوجت 8 مرات، بما في ذلك زواجها من ريتشارد بيرتون مرتين.

زوجاتها الأخرى كانوا كل من نيك هيلتون، مايكل ويلدينج، جون ويرنر، جون ورنر وهاورد كيل.



لارا فلين بوايل:



ممثلة أمريكية شهيرة.

تزوجت 5 مرات، بما في ذلك زواجها من غاي ستوكويل مرتين.

زوجاتها الآخرون كانوا جون ماكينتاير، جيفري بورغ وداريل توماس.

بريتني سبيرز:

مغنية وممثلة أمريكية شهيرة.

تزوجت 3 مرات، بما في ذلك زواجها من كيفن فيدرلاين مرتين.

زوجها الآخر كان سام أشغاري.

لين رامزي:



ممثلة بريطانية شهيرة.

تزوجت 5 مرات، بما في ذلك زواجها من جوناثان رايت مرتين.

زوجاتها الآخرون كانوا جيفري بورغ، بارك نايور وكايل ماكلوكلان.

إليزابيث هيرلي:



ممثلة بريطانية شهيرة.

تزوجت 2 مرات، زوجها الأول كان أندرو نيل والثاني هيو غرانت.