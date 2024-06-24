نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... أغنية تسببت في دخول محمد فوزي للمحكمة.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات التي لا ننتهي منها على مر العصور، ومن ضمن هذه الأزمة ترجعنا إلى زمن بعيد وهي يا مصطفى يا مصطفى، وما هي حكايتها وما هي سر الازمة؟



ويبرز دوت الخليج الفني حكاية لغز محمد فوزي مع أغنية يا مصطفى يا مصطفى.

نبدأ لغز أغنية يا مصطفى يامصطفى التي اتغنت مرتين فى السينما المصرية، واحدة فى فيلم "الفانوس السحرى" لـ إسماعيل يس، ومرة تانية فى فيلم "الحب كده" بطولة صلاح ذو الفقار وصباح، واتعمل منها عشرات النسخ مترجمة للغات كتيرة، وفضلت مصنفة على أنها من أفضل 20 أغنية فى إنجلترا وفرنسا حوالى عشرين سنة.

وبعد رحلة بحث وصل إلى أن مؤلف كلمات أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" هو عازف الجيتار الإيطالى ليوناردو اللى كان شغال فى مطعم اسمه سانت لوتشيا، وكان كل ما يشوف مصطفى داخل المطعم، وبما إنه كان زبون دايم، كان يحييه ويقول "يا مصطفى يا مصطفى.. أنا بحبك يا مصطفى"،



تعالو نشوف مين مصطفى؟

مصطفى كان موظف فى إسكندرية وبعدين استقال وجه القاهرة اشتغل فى شركة بيبسى كولا، وكان ساكن فى العطارين على بعد أمتار من ليوناردو، وبناء عليه كان بيستنى كل يوم لما يخلص شغله فى المطعم ياخده يروحه معاه فى الحنطور، ويدندن له ليوناردو الأغنية لحد باب البيت، بدل ما يدفع أجره.

بعد فترة اختفت أخبار ليوناردو ومصطفى وبدأت الأغنية تاخد شهرتها لما محمد فوزى قرر أنه يلحنها، ويطبعها على أسطوانات وهنا بدأت الأزمة اللى وصلت للمحاكم وقعدت فيها 20 سنة.

قصة أزمة محمد الكحلاوي ومحمد فوزي

بدأت الأزمة عندما رفع المطرب محمد الكحلاوى قضية بيتهم فيها محمد فوزى أنه واخد لحن الأغنية من أغنيتين للكحلاوى هما "يا سلمى رجى" و"فضلك يا سايح المطر"، واللى اتقدموا فى الأربعينات.

طبعا تقرير المحكمة عمل أزمة لإنه مقدرش يثبت مين صاحب الحق، وفجأة دخل طرف تالت فى القضية، سخنها أكتر، وهو المطرب محمد البحر بصفته الحارس القضائى على تركة سيد درويش وطالب بتعويض 20 ألف جنيه ووقف الاسطوانات اللى بيطبعها فوزى، لأنها من ألحان سيد درويش.



فى الوقت نفسه بدأت المحكمة تدور على بوب عزام اللى غنى الأغنية يمكن يفصل فى الموضوع، فاكتشفوا إنه سافر أوروبا وهناك سجل أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" لشركة إيدى باركلى ونسب لنفسه إنه مؤلف وملحن الأغنية،



فقدم الكحلاوى طلب للمحكمة بإنها تتحفظ على الإسطوانات اللى متسجل عليها الأغنية والمواد اللى بتستعمل فى إعادة طبعها، أما فوزى فرفع قضية ضد بوب عزام وطلب منع بيع إسطوانات الأغنية اللى طبعتها شركة إيدى باركلى بحجة إن فوزى هو صاحب الحق الوحيد فى طبع الاسطوانات.

فضلت القضية موجودة في المحكمة، لحد ما مات فوزى سنة 1966، وهنا رفع الكحلاوى قضية على الورثة عشان ياخد تعويض 150 ألف جنيه، بس اللى حصل إن المحكمة مقدرتش تفصل فى القضية ومين صاحب اللحن الأصلى، وفضل الكحلاوى متمسك بحقه وبالقضية لحد ما مات سنة 1982 ومحدش برضه قدر يفصل لحن الأغنية بتاع مين بالظبط.