نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهل الكهف يحقق ٥٠٠ ألفًا فقط أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل فيلم “أهل الكهف” في المركز الرابع حيث، حقق نصف مليون جنيهًا أمس الأحد.



الفيلم مقتبس عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، وهاجر أحمد.



ويشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف".





وقد حققت الأفلام الأربع أمس السبت ٢٢ يونيو، إيرادت تخطت الـ ١٤ مليون جنيهًا وزعت على النحو التالي:

ولاد رزق 3



احتل الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية" صدارة شباك التذاكر، محققًا ١٠ مليون.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.





اللعب مع العيال



فاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال"، مقاربًا الـ مليون ونصف المليون.



الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، ومصطفى غريب.





عصابة الماكس



حصل على المركز الثالث فيلم "عصابة الماكس"، الذي حقق مليون وجنيهًا.



الفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، وبطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، وحاتم صلاح.

كما يعرض الآن ايضًا بموسم عيد الأضحى بعض الأفلام من موسم عيد الفطر





السرب



يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم

الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، ودياب. الفيلم من سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فاصل من اللحظات اللذيذة

الفيلم من تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، والطفل جان رامز.





شقو



الفيلم من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وبطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، ومحمد جمعة.