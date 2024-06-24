نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وليد توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب اللبناني وليد توفيق، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما، ومن المقرر إقتمتها يوم 16 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم وليد توفيق مجموعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها، "ومنها إنزل يا جميل، وتيجي نقسم القمر، ومحلا هالسمرة وعلى كوبري 6 أكتوبر"، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يغني جديده ومنها أغنية «أصحاب السعادة» وأغنية «ببعت السلام» التي تصدرت التريند في العديد من الدول العربية بعد طرحها.

أخر أعمال وليد توفيق

ومن ناحية أخري، طرح وليد توفيق مؤخرا فيديو كليب “ببعت السلام” والتي إستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية عبر المنصات الموسيقية.